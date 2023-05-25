Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, 28 Mayıs’ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Çorum'un eser ve hizmet siyasetinden yana olduğunu sandıkta göstereceğini söyledi.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunan Dr. Halil İbrahim Aşgın, Çorum halkına çağrıda bulunan Aşgın, “Mutlu, müreffeh ve güçlü yarınlarımızı da inşallah yine sizlerle el ele, omuza omuza inşa edeceğiz.” dedi.

'Milletimiz vereceği kararla ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak'

28 Mayıs seçimlerinin, 85 milyonun kazanacağı bir zaferle sonuçlanacağını ifade eden Başkan Aşgın “Dünya 5'ten büyüktür diyen Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın izinde, O'nun yolunda, O'nun dava ve yol arkadaşı olarak milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz. İnşallah tüm milletimizle ve Çorum halkının destekleriyle birlikte 28 Mayıs'ta hep birlikte Türkiye Yüzyılı diyeceğiz. Milletimiz vereceği kararla ‘Türkiye Yüzyılı’nı başlatacak” diye konuştu.

Çorum halkının 28 Mayıs'ta eser siyasetinden ve hizmet siyasetinden yana olduğunu sandıkta en güzel şekilde göstereceğini vurgulayan Aşgın “2023 Türkiye'nin siyasi tarihinde çok önemli bir dönüm noktası olacak. Milletimiz, hayati bir seçimi pazar günü zaferle noktalayacaktır. Aziz milletimiz üreten, büyüyen, her alanda kendine yeten, gelişen, müreffeh Türkiye'ye için Recep Tayyip Erdoğan’a destek verecektir.” ifadelerini kullandı.