CHP Çorum Milletvekili Mehmet Tahtasız, 5. Yatırım ve Teşvik bölgesinde yer alan Çorum ve çevre illerin 6. Yatırım ve Teşvik Bölgesi’ne alınması gerektiğini söyledi.

Uğurludağ'da tekstil firmalarını ziyaret ederek bilgi alan Tahtasız, son günlerde tekstil sektöründe yaşanan kapanma ve iflaslara dikkat çekti.

Çorum'da tekstil sektörünün oldukça zor günlerden geçtiğini aktaran Tahtasız, artan maliyetler karşısında ayakta kalma mücadelesi veren tekstilcilerin çareyi ya yurtdışına gitmekte ya da atölyeleri kapatmakta bulduğunu ifade ederek bu yüzden 5. Yatırım ve Teşvik bölgesinde yer alan Çorum ve çevre illerin bir an önce 6. Yatırım ve Teşvik Bölgesi’ne alınması gerektiğini kaydetti.