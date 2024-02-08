Çorum Anadolu FK U 15 takımı Beşiktaş U 15 takımı ile özel maç yapacak.

Geçen sezon U 14’de bu sezonda U 15’de Çorum şampiyonluğunu kazanan Çorum Anadolu FK U 15 takımı bünyesindeki futbolcuların performansı ile büyük beğeni topladı.

Beşiktaş kulübü bu futbolcuları yakından görmek için Çorum Anadolu FK’yı İstanbul’a hazırlık maçı yapmaya devam etti.

10 Şubat cumartesi günü Fulya Hakkı Yeten Tesislerinde saat 14’de Beşiktaş ve Çorum Anadolu FK U 15 takımları maç yapacak.

Beşiktaş alt yapının tüm teknik heyet ve futbolcu izleme komitesinin takip edeceği maçta Çimentospor Başkanı Ali Dursun ve Antrenör Menderes Özarslan yönetiminde siyah beyazlı takıma karşı mücadele edecekler.