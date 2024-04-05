U 16’da 1. Kademe Grup merkezleri açıklandı. Çorum şampiyonu Çorum Anadolu FK Kırşehir grubunda mücadele edecek.

Futbol Federasyonu Amatör İşler Kurulundan yapılan açıklamaya göre U 16 grup maçları 22 grup merkezinde 18-21 Nisan tarihlerinde oynanacak.

6’şarlı 20 ve 4’erli 4 grupta 76 ilden 128 takım mücadele edecek.

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Çorum Anadolu FK’nın mücadele edeceği Kırşehir grubunda 2 Ankara takımı ile birlikte Kırıkkale, Kayseri ve Yozgat takımları mücadele edecek.

Altı takım üçerli iki grupta mücadele edecek ve finalde kazanan takım yarı final grubuna yükselecek.

Editör: Yüksel Basar