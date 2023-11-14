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Berke&Burak U 15 Final Grubu dördüncü maçlar sonunda Çorum Anadolu FK dördüncü galibiyetini alarak ligin bitimine iki hafta kala şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.

Final Grubu dördüncü haftanın ilk maçında Hattuşa Gençlikspor zorlu bir mücadele sonunda Mavi Ay Gençlikspor’u 2-1 yenerek ligdeki ikinci galibiyetini aldı ve 6 puanla ikinci sıraya yükseldi. Mavi Ay Gençlikspor’u ise bir beraberlik ile dördüncü sırada yer aldı.

Haftanın ikinci maçında Çorum Anadolu FK ile Mimar Sinan Gençlikspor arasındaki maçta Çorum Anadolu FK rakibini 2-0 yenerek dördüncü maçından da üç puanla ayrılarak 12 puanla liderliğini sürdürdü ve şampiyonluğu büyük oranda garantiledi.

Mimar Sinan ise bu mağlubiyet ile 4 puanda kaldı ve üçüncü sırada bulunuyor.

U 15 Final Grubunda beşinci maçlar yarın oynanacak.

İtfaiye sahasında saat 13’de oynanacak ilk maçta Çorum Anadolu FK, Mavi Ay Gençlikspor önünde bir puan daha alması halinde son maçlar öncesinde şampiyonluğu garantileyecek.

Bu maçın ardından saat 14.45’de ise Hattuşa Gençlikspor ile Mimar Sinan takımları ikincilik iddialarını devam ettirmek için mücadele edecekler.