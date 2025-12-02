Çorum ’un Alaca ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu iki kişi yaralandı.

Doğan I. yönetimindeki 60 ABS 985 plakalı otomobil, Tokat-Ankara kara yolu Alaca Çopraşık mevkisinde Yusuf G. idaresindeki 06 BD 9349 plakalı otomobille çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle Doğan I’nın kullandığı araç yol kenarındaki tarlaya savruldu.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Doğan I. ile diğer araçta yolcu olarak bulunan Sevim G. yaralandı.

Yaralılar, ambulanslarla Alaca Devlet Hastanesine kaldırıldı.