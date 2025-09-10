Avrupa Türk İşbirliği Konseyi (ATİK) Üst Kurul kararı ile ATİK Çorum Başkanı Fahri Karayan oldu.

ATİK Genel Başkanı Aziz Şahin ve üst kurul yaptığı toplantıda 2 yıl görev süresi olacak ATİK Çorum’un yönetimini belirledi.

Fahri Karayan’ın başkanlığında olan ATİK Çorum yönetiminde şu isimler yer aldı:

“Başkan Yardımcıları Burhan Demigan ve Seyfullah Cört, Dış ilişkiler Mustafa Zengin,

Basın ve Halkla İlişkiler Duran Atak, Mali İşler Eşref Deveci, Uluslar Arası Başkanı Numan Özçetin.”

ATİK Çorum Yönetim Kurulu Başkanı Fahri Karayan, yeni süreçle ilgili yaptığı açıklamada, “ATİK Uluslararası Ticaret ve İşbirliği Konseyi olarak ülkelerin daha iyi tanınması uluslararası alanlarda daha çok ilişkiler kurmaları için eğitim, kültürel, sosyal, ekonomik ve tanıtım projeleriyle Ar-Ge çalışmalarında bulunuyoruz. ATİK olarak dünyanın şu anda 78 ülkesinde ve ülkelerin kendi şehirlerinde, yapmış olduğumuz 179 ATİK başkanlıklarıyla, girişimcilere destek sağlıyoruz. Haxsa Group Ticaret Platformumuzda yurt içi ve yurt dışından on binlerce üye firmalarımızla direk sizlere ticari fırsatlar sunuyoruz. Bulgaristan’da 500 dönüm üzerinde 500 milyon dolarlık Uluslararası Organize Sanayi Bölgesi projemizle de Avrupa’da akıllı ve modern bir anlayışla uluslararası bir yatırım programı içerisindeyiz. Haxsa ile on-line alışveriş pazarına değer katmak ve ürünlere ulaşmak isteyen internet kullanıcılarının ilan ve alışveriş sektöründe ihtiyaçlarını en geniş ürün yelpazesi ve en iyi hizmet kalitesiyle karşılamak için yola çıktık. AWorldPress, Birleşik Krallık İngiltere Londra Merkezli basın ve yayın şirketimizde gazetecilik çalışmalarımızı yürütüyor ve dünya gündemini farklı dillerde takip ediyoruz. Sizleri de görsel basın başta olmak üzere whatsapp ve diğer sosyal medya gruplarımızla bilgilendiriyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında B2B – ikili iş görüşmeleri başta olmak üzere, girişimci çözüm ortaklarımızın ticaretine katkı sağlamak ve Uluslararası Kamu Diplomasisi çerçevesinde ilerleme yapabilmeleri için elimizden gelen her türlü desteği veriyoruz” dedi.



