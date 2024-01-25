Çorum Badminton Oynuyor’un ilk ayağı Mecitözü’nde yapıldı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile Badminton İl Temsilciliği tarafından düzenlenen ve ilçelerde Badminton branşına canlandırmaya yönelik organizenin ilki Mecetözü Spor Salonu’nda yapıldı.

Mecitözü’nde ilk kez düzenlenen Badminton turnuvasında miniminikler, minikler ve küçükler kategorilerinde kız erkeklerde toplam 45 sporcu mücadele etti. Yapılan müsabakalar sonunda kategorilerinde dereceye giren sporcular şöyle:

Miniminik Kızlar: 1. Büşra Şenoğlu, 2. Meleknaz Özyılmaz, 3. Büşranur Uzun, Alima Çam. Miniminik Erkekler: 1. Erdem Erdemirci, 2. Yusuf Çakır, 3. Eymen Şahbaz, Yavuz Selim Boztilki.

Minik Kızlar: 1. Hatice Mol, 2. Yaren Şahbaz, 3. Öykü Filiz, Buğlem Koç. Minik Erkekler: 1. Ensar Enver Çetin, 2. Elvan Efe Özçetin, 3. Zekeriya Efe Uğraz Asım Çınar Asan.

Küçük Kızlar: 1. Selen Çınar, 2. Elifnaz Uzun, 3. Alya Çam, Elif Duman. Küçük Erkekler: 1. Ahmet Said Topuz, 2. Ahmet Selim Turpoğlu, 3. Eymen Çınar, Emre Berçin.

Yapılan müsabakalar sonunda düzenlenen törenle dereceye giren sporculara madalyaları verildi.

Madalya Törenine Mecitözü Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Hasan Demirer ile antrenörler ve sporcu velileri tarafından verildi.

Badminton İl Temsilcisi Bayram Aydın, Çorum Badminton Oynuyor projesi kapsamında ilkini Mecitözü’nde düzenlediklerini ve katılımın son derece mutluluk verici olduğunu söyledi.

İl Temsilcisi Bayram Aydın Çorum’da badmintonu yaygınlaştırmaya yönelik bu projenin diğer ayaklarının önümüzdeki günlerde Osmancık, Uğurludağ ve Bayat ile devam edeceğini söyledi.