Yeni sezonda ilimizi Bölgesel Amatör Ligde temsilcisi Alacagücüspor yeterli destek bulamadığı için lige başvurusunu yapmadı. Çorum ikinci kez Bölgesel Amatör Ligde temsilci bulundurmayacak. Daha öncede Osmancık Belediyespor takımı lige katılmamıştı.

Kuruluşunun hemen ardından 2. Amatör Küme’de şampiyon olarak 1. Amatör Kümeye çıkan burda da ilk yılında şampiyon olarak büyük bir başarıya imza atan Alacagücüspor baraj maçında da Mimar Sinanspor’u penaltılarda yenerek Bölgesel Amatör Ligde mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat liglerin sona ermesinin ardından yaptığı ziyaretlerde lige katılmak için destek aramış ancak yeterli destek bulamadığını daha önce açıklamıştı.

Son güne kadar bir gelişme olur diye bekleyen Alacagücüspor Başkanı Kadir Bayat dün Bölgesel Amatör Lige katılmayacaklarını bildiren dilekçeyi Futbol Federasyonuna gönderdi.

Başkan Kadir Bayat Alaca’yı BAL’da temsil etmek için ellerinden gelen bütün çabayı gösterdiklerini ancak somut bir destek göremeyince böyle bir kararı üzülerekde olsa almak zorunda kaldığını söyledi.

Alacagücüspor kulübünden konu ile ilgili yapılan basın açıklamasında şu görüşlere yer verildi: Çorum’u BAL Ligi’nde temsil etme hakkını kazanan tek takım olduk.

Ancak üzülerek belirtmeliyiz ki; bu büyük başarıya rağmen Alaca’nın ileri gelenlerinden, idarecilerimizden ve maddi gücü yüksek kesimlerden beklediğimiz desteği göremedik. Defalarca kapısını çaldığımız kurumlar, iş insanları ve yetkililer, bu tarihi fırsata sahip çıkmadılar...

Maddi imkânsızlıklar sebebiyle, tarihimizde ilk kez elde ettiğimiz BAL Ligi hakkını kullanamayacak olmanın derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Bununla birlikte;İkinci Amatör Ligde bize servis desteği sağlayan önceki dönem Belediye Başkanımız Sayın Halil İbrahim Şaltu’ya,Birinci Amatör Ligde servis desteği sağlayan, play-out maçında takıma galibiyet primi veren ve BAL Ligi’nde servis desteği vereceğine söz veren mevcut Belediye Başkanımız Şerif Arslan’a, İki sezon boyunca sponsorumuz olan Asser İnşaat sahibi Serdar Arslan’a, büyük Alacagücü taraftarına,Ve gece gündüz emek veren Yönetimkuruluna, gönülden teşekkür ediyoruz. Biz elimizden gelenin fazlasını yaptık. Alacagücü, imkânsız denileni başardı. Ama bu şehir, eline geçen tarihi bir fırsatı, gereken desteği veremeyerek kaçırdı. Unutulmasın ki; tarih, sadece kazananları değil, o kazananlara sahip çıkanları da yazar’ dedi.