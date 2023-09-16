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Çorum Belediyesi Tarihi Şehir Meydanı projesi kapsamında yapılacak yeni meydan nedeniyle bazı yolların geçici olarak trafiğe kapatıldığını duyurdu.

Bu kapsamda Saat Kulesi'nden Ulucami Kavşağı'na kadar olan yol ve Saat Kulesi'nden Tarihi Paşa Hamamı'na giden yol geçici olarak trafiğe kapatıldığı belirtildi.

Belediye'den yapılan açıklamada; "Tarihi Çorum Meydanı yapım çalışması nedeniyle belirtilen güzergahlar geçici olarak trafiğe kapatılacaktır. Vatandaşlarımızın alternatif yolları tercih etmeleri önemle rica olunur." denildi