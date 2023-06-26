Çorum Belediyesi’nin vekâleten kurban kesimi hizmetinde başvurular alınmaya devam ediyor.

Online kurban bağışı uygulamasıyla belediyeye vekâlet veren vatandaşların kurbanları, uzman ekipler tarafından kesilerek, kentteki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacak.

Belediye Başkan Yardımcısı Lemzi Çöplü, Çorum Belediyesi’nde “Online Kurban Bağışı” uygulamasının devam ettiğini duyurdu. Çöplü, “Kurban bağışı yapmak isteyen vatandaşlar online olarak küçükbaş kurban alabilecek ya da büyükbaş kurban hissesine girebilecekler.” dedi.

KÜÇÜKBAŞ 5.500 TL, BÜYÜKBAŞ HİSSE 7.500 TL

Küçükbaş kurban bedelinin 5 bin 500 TL, büyükbaş hisse bedelinin ise 7 bin 500 TL olarak belirlediklerini açıklayan Çöplü, “Hemşehrilerimizin vekâleten kesilmesini istediğiniz kurban bağışını, adına kesim yapılmasını istediği kişinin bilgileriyle birlikte sisteme kaydını yaptırması gerekiyor.” dedi.

ÇORUM’DAKİ İHTİYAÇ SAHİPLERİNE ULAŞTIRILACAK

Başkan Yardımcısı Çöplü, vatandaşların online olarak bagis.corum.bel.tr internet adresi üzerinden kurban bağışlarını yapabileceklerini bildirdi. Çöplü, bağışlanan kurbanların bayramın üçüncü günü Çorum Belediyesi Halk et kombinasında kesileceğini belirterek, “Kesilen kurbanlıklar paylanarak Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğümüz aracılığıyla şehrimizdeki ihtiyaç sahibi kardeşlerimize, taze et olarak ulaştırılacaktır.” dedi.

Bağış yapmak için: https://bagis.corum.bel.tr/

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