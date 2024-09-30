Çorum Belediyesi Spor Tesislerine kış dönemi kayıtları bugün sona eriyor.

Belediye Spor Tesislerinde istedikleri branşta çalışma yapmak isteyen çocuklar, gençler ve büyükler bugün akşama kadar başvurularını online olarak yapabilecekler.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Buhara Kültür Merkezinde yetişkin bayan yüzme, kız çocuk yüzme, basketbol, voleybol, masa tenisi ve futbal, Kale ve Ulukavak Spor tesislerinde çocuk cimnastiği, Gülabibey ve Ulukavak Yüzme Havuzunda ise yetişkin erken ve bayan yüzme bilen seansı ile kız ve erkek çocuklara ise yüzme eğitim kursları açılacak.

Bu tesislerde belirtilen branşlarda çalışma yapmak isteyen Çorumlular online olarak başvuru yapabilecekler.