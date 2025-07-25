Çorum Belediyesi, BESYO sınavlarına hazırlanan gençler için 28 Temmuz-12 Ağustos tarihleri arasında ücretsiz parkur antrenmanlarının düzenleneceğini duyurdu.

Çorum Belediyesi, Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençler için ücretsiz parkur antrenmanları düzenliyor. 28 Temmuz – 12 Ağustos tarihleri arasında Şehit Abdullah Tayyip Olçok Spor Salonu’nda yapılacak olan çalışmalar, hafta içi her gün 09.00-12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek.

Belediye Spor İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülecek parkur programı sayesinde gençler, sınavlara benzer parkur alanında uzman eğitmenler eşliğinde birebir prova yapma imkânı bulacak. Antrenmanlar, adayların kondisyon seviyesini artırmayı ve sınav stresini azaltmayı hedefliyor.

Gençlerin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Çorum Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın, "Spor Bilimleri Fakülteleri ve BESYO sınavlarına hazırlanan gençlerimize yönelik özel parkur çalışmalarımız tamamen ücretsiz. Bu imkânla gençlerimiz hem kendilerini sınayacak hem de sınav stresini atlatma şansı bulacak. Tüm adaylarımıza başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı.