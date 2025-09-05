Çorum Belediyesi 4 bin 58 öğrenciye 6 milyon 87 bin TL kırtasiye yardımında bulundu.

Sosyal Destek Kartından faydalanan ailelerin okula giden çocukları için yapılan kırtasiye yardımları kartlara ödendi.

Sosyal Belediyecilik alanında Türkiye’ye örnek bir çalışmaya imza atarak Sosyal Destek Kartı uygulamasını başlatan Çorum Belediyesi, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmaya devam ediyor. Çorum Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü’nden yardım alan ailelerin kırtasiye ihtiyaçları için maddi destek sağladı.

Her öğrenci için sosyal destek kartına 1.500’er TL ödeme yaptıklarını belirten Belediye Başkanı Dr. Halil İbrahim Aşgın “İlkokul, ortaokul ve liseye giden 4 bin 58 öğrencimize toplamda 6 Milyon 87 Bin Türk Lirası yardım yaptık. Sosyal destek kartından faydalanan ailelerimiz, anlaşma sağladığımız kırtasiyelerden alış verişlerini yapabilecekler. Öğrencilerimize destek olmak amacıyla yaptığımız bu çalışmayla aynı zamanda yerel esnafımıza da destek oluyoruz” dedi.