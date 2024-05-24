Çorum Belediyesi, Çorum’da ikamet eden ailelere yeni doğan bebekleri için “Hoş Geldin Bebek” seti hediye ediyor.

Sosyal belediyecilik alanında yeni bir uygulamayı hayata geçiren Çorum Belediyesi, yeni doğan bebekler için “Hoş Geldin Bebek” seti hazırladı. Bir bebeğin ilk aylarında ihtiyacı olabilecek pek çok malzemenin yer aldığı Hoş Gedin Bebek seti, başvuru yapan ailelerin evlerine Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü ekipleri tarafından götürülerek teslim ediliyor.

Setin içerisinde; bebek bakım çantası, tırnak makası, törpü, parmak diş kaşıyıcı, makas, burun aspiratörü, saç fırçası ve saç tarağından oluşan bakım seti, dijital ateş ölçer, cam biberon seti, emzik seti, Patikli pantolon, zıbın, şapka, eldiven, önlük ve penye battaniyeden oluşan bebek takımı, bebek alt açma bezi ile emzirme önlüğü bulunuyor.

Başvurular nasıl yapılıyor:

Basın, Yayın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre,

0-9 aylık bebekler için hazırlanan, Hoş Geldin Bebek Seti'ni almak isteyen ailelerimiz https://crm.corum.bel.tr/.../hos-geldin-bebek-onbasvuru... web sayfasından formu doldurarak veya Belediye hizmet binası C blok zemin katta bulunan Gönül Kapısı’na giderek başvurularını yapabilirler. Detaylı bilgi için 0501 100 19 19 WhatsApp hattına mesaj yazabilir ve 0364 333 0333 çözüm merkezini arayabilirler.” denildi.

Başvuru şartları:

Hoş geldin Bebek Seti başvuru şartları ise 01.01.2024 tarihi sonrasında doğumlu olmak ve Çorum merkez mahalle sınırları içerisinde ikamet edilmesi olarak açıklandı.