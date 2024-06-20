Çorum Belediyesi, üniversiteli gençlere istihdam kapısı açıyor.
Sosyal Tesislerde yaz döneminde part time çalışmak üzere 50 üniversite öğrencisi alınacak.
Sosyal tesis hizmetleriyle Çorum halkını takdirini toplayan Çorum Belediyesi, gençlere de iş imkânı sunuyor.
Çorum Belediyesi Sosyal Tesislerinde 50 üniversite öğrencisine yaz döneminde part time çalışma fırsatı sağlanacak.
Başvurular; 24-25-26 Haziran 2024 tarihlerinde https://cokis.com.tr/ web sitesinden online olarak yapılacak. Başvuruda bulunanların, açık öğretim fakülteleri hariç örgün üniversite öğrencisi olması gerekiyor.
Editör: Çorum Hakimiyet