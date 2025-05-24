Çorum Belediyespor’un iki güreşcisi U 17 milli takımında Avrupa Şampiyonasında mücadele edecek.
Güreş İl Temsilcisi Bülent Tuzcu, yapılan Türkiye Şampiyonasında elde ettikleri derecelerin ardından katıldıkları milli takımda gösterdikleri performansla Çorum Belediyespor’un güreşcileri 45 kiloda Yakup Kıcık ve 55 kiloda Osman Kaplan’ın Avrupa Güreş Şampiyonasında milli mayoyu giyeceklerini söyledi.
Avrupa ŞAmpiyonası hazırlıklarını sürdüren milli takım kampında bulunan Kıcık ve Kaplan 9-15 Haziran tarihleri arasında Makedonya’nın Üsküp kentinde yapılacak olan Avrupa U 17 Şampiyonasında milli mayoyu giyecekler.
Editör: Çorum Hakimiyet