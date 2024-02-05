Sakarya’da 2-4 Şubat tarihleri arasında yapılan Hakkı Başar U 20 Türkiye Grekoromen Güreş Şampiyonasında Çorum Belediyespor’dan Samet Tekdemir üçüncü olarak bronz madalya kazandı.

2-4 Şubat tarihlerinde Sakarya Serdivan Spor Salonu’nda yapılan Türkiye Şampiyonasında yaklaşık 500 sporcu mücadele etti.

97 kiloda mücadele eden Çorum Belediyespor’dan Samet Tekdemir eleme maçlarını kazanarak yükseldiği yarı final maçını kaybetti ve madalya maçını kazanarak bronz madalyanın sahibi oldu.

Malatya Büyükşehir Belediyespor’dan Emir O. Bozdağ’ın altın madalya kazandığı bu sıklette Manisa Büşükşehir Belediyespor’dan Yasin Çıkar ikinci olurken İstarbul Büyükşehir’den Nurettin Koç ise dördüncülük ödülünün sahibi oldu.