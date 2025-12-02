Çorum’da geçtiğimiz günlerde üye sayısı şartlarını yerine getirerek “İl Temsilciliği” iken “Şube” olmaya hak kazanan Birleşik Emekliler Sendikası, ilçelere de açılarak güç depoluyor.

Sefa Batak’ın başkanlığında geçtiğimiz yıl kurulan ve örgütlenme çalışmalarına başlayan Birleşik Emekliler Sendikası, şubeleşerek yoluna devam ediyor. Beraberinde Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Uğur Demirer ile birlikte Oğuzlar İlçesi’ni ziyaret eden Birleşik Emekliler Sendikası Şube Başkanı Sefa Batak, CHP İlçe Başkanlığı başta olmak üzere bazı esnaf ve kuruluş temsilcileriyle görüşmeler yaptı.

CHP İl Genel Meclis Üyesi Osman Güllü ve ilçe yönetimi ile sohbet eden Sefa Batak ve Uğur Demirer, her iki derneğin de çalışmaları hakkında bilgi verdi. CHP’li yöneticiler, Birleşik Emekliler Sendikasına üye olarak güç kattı.