Çorum, Çankırı ve Ankara'da 11 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şahıs, tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çankırı’da 3, Çorum’da 6 ve Ankara’da 2 olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şahıs için harekete geçildi.
Yapılan operasyonlarda 17 noktadan elde edilen 102 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.
Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Editör: İhlas Haber Ajansı