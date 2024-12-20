Çorum, Çankırı ve Ankara'da 11 farklı hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen 3 şahıs, tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından, Çankırı’da 3, Çorum’da 6 ve Ankara’da 2 olmak üzere toplam 11 faili meçhul hırsızlık olayını gerçekleştirdikleri tespit edilen 3 şahıs için harekete geçildi.

Yapılan operasyonlarda 17 noktadan elde edilen 102 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi neticesinde kimlikleri tespit edilen şahıslar yakalanarak gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen şahıslar çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.