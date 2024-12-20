Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı taşıt istatistiklerini açıkladı.

Çorum’da Kasım’da trafiğe kayıtlı taşıt sayısı bir önceki aya göre yüzde 0,56 artış gösterdi.

TÜİK verilerine göre ülke genelinde Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıtların %44,9'unu otomobil, %38,9'unu motosiklet, %10,3'ünü kamyonet, %3,1'ini traktör, %1,5'ini kamyon, %0,8'ini minibüs, %0,4'ünü otobüs ve %0,1'ini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Kasım ayında trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı bir önceki aya göre özel amaçlı taşıtta %51,8, kamyonette %14,1, otomobilde %13,7, minibüste %5,8, traktörde %0,5 artarken motosiklette %31,1, otobüste %5,5 ve kamyonda %1,1 azaldı.

Çorum’da Ekim’de 210 bin 064 olan trafiğe kayıtlı araç sayısı yüzde 0,56 yükselerek 211 bin 233 oldu.

Bu araçların sınıflarına göre dağılımı ise şöyle:

“Otomobil 95 bin 022, minibüs 2 bin 498, otobüs 1030, kamyonet 24 bin 989,

kamyon 6 bin 143, motosiklet 33 bin 454, özel amaçlı 494, traktör 47 bin 603.”

Trafiğe kayıtlı araç sayısı Kasım ayı sonu itibarıyla Samsun’da 492 bin 832,

Tokat’ta 235 bin 265, Amasya’da ise 152 bin 446 olarak gerçekleşti.