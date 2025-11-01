Çorum'da zirai dondan etkilenen toplam 6 bin 400 üreticiye 188 milyon lira destek ödemesi yapıldı.

AK Parti İl Başkanı Av. Yakup Alar, Çorum Milletvekilleri Yusuf Ahlatcı, ve Oğuzhan Kaya tarafından yapılan ortak açıklamada, Zirai don afetinden etkilenen üreticilerimize yönelik destek ödemeleri kapsamında, Çorum genelinde 6.400 üreticimize, 3.900 hektar alanda yapılan zarar tespitleri doğrultusunda 188 milyon TL destek ödemesi gerçekleştirildi.

Destekler, ÇKS’ye kayıtlı ve TARSİM’den destek almayan üreticilerimizin hesaplarına doğrudan yatırıldı.

Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, üreticimizin emeğini korumak ve tarımsal üretimin sürdürülebilirliğini sağlamak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz. Çorum için, üreticimiz için, güçlü Türkiye için!" ifadelerine yer verildi.