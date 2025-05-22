Çorum Çölyak Derneği üyeleri ‘9 Mayıs Dünya Çölyak Günü’ etkinlikleri kapsamında Çorum Belediyesinin misafiri oldu.

Çorumlu Obasında yapılan programda çeşitli etkinlikler gerçekleştirildi.

Ok atan, ebru yapan ve geleneksel kıyafetleri giyen katılımcılar keyifli anlar yaşadı.

Palyaçolar eşliğinde oyun oynayarak gönüllerince eğlenen çocuklarda Çorum Çocuk Tiyatrosu üyelerinin hazırladığı özel oyunlarla güzel bir gün geçirdiler.

Programda bir konuşma yapan Çorum Çölyak Derneği Başkanı Uzm. Dr. Mustafa Azak, “Bizim için önemli olan bir günde bu güzel ortamda bir araya gelmemizi sağlayan Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın ve belediye personeline çok teşekkür ediyoruz. Çorumlu Obasında çölyaklılar çok mutlu oldular ve çok eğlenceli zaman geçirdiler. Bu tür organizasyonlar çölyaklıların sosyal yaşamda daha görünür ve güçlü olmaları adına büyük önem taşıyor. Çorum Çölyak Derneği yeni yönetimi olarak çölyaklıların yoldaşı ve sesi olmak için çabalıyoruz. Çölyaklıların sorunlarını çözmek ve glütensiz mutfağımızı daha aktif kullanmak için bazı çalışmalarımız var. Sayın Başkanımız Dr. Halil İbrahim Aşgın’ın destekleriyle bu konularda ilerlemeler sağlamayı umuyoruz. Bu güzel günümüzde bizi yalnız bırakmayan başta Belediye Başkan Yardımcımız Fatih Özüyağlı olmak üzere, Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya’ya, Hitit Üniversitesi’nden katılan kıymetli hocalarımıza ve tüm misafirlerimize hoş geldiniz diyor teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Çorum Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı ise yaptığı konuşmada, “Çölyaklıları Çorumlu Obasında misafir etmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Başkanımız il dışında olduğu için bu anlamlı organizasyona katılamadı, sizlere selam gönderdi. Çölyaklıların daima yanında olmak ve onlara destek olmak bizim yönetim anlayışımızın içinde bulunuyor. Çorum Çölyak Derneği ile her zaman iletişim halinde olmak ve ortak çalışmalar yürütmekten memnuniyet duyarız. Toplumda çölyak farkındalığını artıracak faaliyetler için buradayız. Çölyaklıların hayatını kolaylaştıracak faaliyetler yürütüyoruz. Özellikle Konya’dan haftada 1 gün glütensiz ekmek getirilmesine devam ediyoruz. Meydandaki Engelsiz Cafede glütensiz menü çıkartıyoruz. Menüyü geliştirmek için çalışmalar yapıyoruz” ifadelerini kullandı.

Konuşmalardan sonra çölyaklı çocukların hazırladığı ‘Halil İbrahim Aşgın’ temalı resimler ve şiirler Başkan Aşgın’a ulaştırılmak üzere Belediye Başkan Yardımcısı Fatih Özüyağlı’na teslim edildi.

Programa, Çorum Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eray Çetinkaya, Hitit Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selen Özakar Akça, Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalı Öğretim üyelerinden Doç. Dr. Hüseyin Köseoğlu ve Doç. Dr. Tolga Düzenli de katıldı.