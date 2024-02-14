Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevine İbrahim Bulduk atandı.

Tiyatro Yazarı Mustafa Arıkoğlu, Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevine atanan İbrahim Bulduk’u ziyaret etti.

Yeni atanan Tiyatro Müdürü İbrahim Bulduk’a hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Yazar Mustafa Arıkoğlu duygu ve düşüncelerini şu şekilde ifade etti.

“Çorum Devlet Tiyatrosu Müdürlüğü görevine atanan değerli İbrahim Bulduk beyefendiye hayırlı olsun ziyaretinde bulundum. Kendisine yeni görevinde başarılar, yaşamında sağlık ve mutluluklar diliyorum” dedi.