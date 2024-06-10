Çorum FK’ya iki sezondur göğüs reklama sponsorluğu yapan Alagöz Holding Yönetim Kurulu Başkanı Cantürk Alagöz çok sevmesine karşın mevzuat gereği yeni sezonda Çorum FK’ya sponsorluk yapamayacağını söyledi.

2. lig play-off finalinde kazanarak 1. lige yükselen Alagöz Holding Iğdırspor Başkanı Cantürk Alagöz sosyal medyada katıldığı bir canlı yayında Çorum FK’ya sponsorluk konusundaki soruya Çorum’u çok sevdiğini belirterek; ‘Futbol Federasyonu talimatına göre aynı ligde oynayan iki takımı sponsorluk yapamıyorum. Bu yüzden Çorum FK’ya yeni sezonda göğüs reklamı veremeyeceğim. Çorum’u çok seviyorum ve benim için çok değerli ancak mevzuat gereği sponsorluk veremeyeceğim. Yoksa Çorum ile dostluğumuzda sevgimizde aynı şekilde devam edecek, bundan kimsenin şüphesi olmasın’ dedi.

Bu gelişme üzerine Çorum FK Başkanı Oğuzhan Yalçın yeni sezon için göğüs reklamı sponsorluğu içinde arayışlarını sürdürüyor.