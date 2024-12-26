Hepsiburada, Türkiye'nin dört bir yanından verilen milyonlarca siparişi analiz ederek 2024'te öne çıkan eğilimleri paylaştı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, bu yıl özellikle teknoloji, küçük ev aletleri ve moda kategorileri tüketicilerin en çok ilgi gösterdiği kategoriler oldu.

Akıllı telefonlar, taşınabilir bilgisayarlar ve oyun konsolları satışlarda öne çıkarken, mutfaklarda airfryer ve kahve makineleri, temizlikte ise robot süpürgeler büyük talep gördü. 2024'te Hepsiburada'da en çok "iPhone 13" ve "Stanley Termos" kelimeleri aratıldı.

Küçük ev aletleri 2024'ün vazgeçilmezi oldu

Ev yaşamını kolaylaştıran küçük ev aletleri, bu yılın en çok tercih edilen kategorileri arasında yer aldı. Özellikle temizlikte, kullanıcıların sıkça dile getirdiği "dikey mi, robot süpürge mi?" sorusunun yanıtı, satış performanslarına göre robot süpürgelerden yana oldu.

Mutfaklarda kahve makineleri ve fritözler pratik çözümler sunarken, buharlı ütüler ve hava temizleme cihazları ev konforunu artıran önemli ürünler olarak öne çıktı.

2024'te teknoloji, günlük yaşamın vazgeçilmez bir parçası olmaya devam etti. Özellikle akıllı telefonlar, oyun konsolları ve taşınabilir bilgisayarlar yılın en çok ilgi gören ürünleri arasında yer aldı.

Akıllı saatler ve bluetooth kulaklıklar ise kullanıcıların popüler tercihleri arasında kalmayı sürdürdü.

Türkiye'nin moda tercihlerinde bu yıl rahatlık ön plandaydı. Spor ayakkabılar, saatler ve güneş gözlükleri aksesuar seçimlerinde öne çıkarken, tişört, kazak ve pantolon gibi temel giyim ürünleri yoğun talep gördü.

Kişisel bakımda ise serumlar, güneş koruyucular ve saç bakım ürünleri dikkati çekti. Elektrikli diş fırçaları ve IPL cihazları, kullanıcıların bakım rutinlerinin önemli parçalarından biri haline geldi.

Türkiye'nin e-ticaret haritası genişliyor

E-ticaretin merkezi olan İstanbul, Ankara ve İzmir dışında, sırasıyla Bursa, Kocaeli ve Antalya en çok alışveriş yapan iller olarak öne çıktı.

Hepsiburada'nın pazaryeri modelinde ise İstanbul, Ankara ve İzmir dışında en yüksek ciro yapan iller Çorum, Bursa ve Kayseri oldu.

Tüketiciler, alışverişlerini belirli günlere ve saatlere yoğunlaştırdı. Kasım, yılın en hareketli dönemi olurken, 11 Kasım'da en yüksek günlük trafik, sipariş sayısı ve ciro rakamına ulaşıldı.

En fazla siparişin verildiği saat dilimi ise akşam 19.00-20.00 arasında kaydedildi. Özellikle Pazartesi ve Salı günlerinde alışveriş yoğunluğu dikkati çekti.

Hepsiburada'da 2024'te platforma gelen kullanıcılar tarafından en çok aratılan kelimeler arasında teknoloji ve günlük kullanım ürünleri öne çıkıyor.

En çok aranan ilk 5 kelime arasında iPhone 13, listenin başında yer alıyor. Listenin ikinci sırasında outdoor dünyasında popüler olan Stanley termos, üçüncü sırada yenilikçi teknolojisiyle iPhone 15, dördüncü sırada LEGO yer alıyor. Listenin beşinci sırasında ise Apple Watch öne çıkıyor.