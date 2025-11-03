Çorum Eczacı Odası 25 yıllık tarihinde bu yıl ilk kez Cumhuriyet Balosu düzenledi.

Altınkaya Arena’da yapılan baloya çok sayıda davetli katıldı.

Program Çorum Eczacı Odası Yönetim Kurulu üyesi Ayşe Nur Kaya’nın Cumhuriyetin kuruluşuna ve anlamına değinen açılış konuşmasıyla başladı.

Daha sonra konuşan Oda Başkanı Erol Afacan ise, “Cumhuriyetimizi büyük bir coşku ve gururla kutlamak üzere bu yıl ilk kez Cumhuriyet Balosunu düzenliyoruz. Bu etkinlik, Cumhuriyet değerlerine olan bağlılığımızın ve mesleki dayanışmamızın güçlü bir simgesidir. İlkini gerçekleştirdiğimiz Cumhuriyet Balosunun, önümüzdeki yıllarda geleneksel ve oda kültürü haline gelmesini diliyoruz. Cumhuriyetimizin 102.yılında bilimin, sağlığın ve bağımsızlığın ışığında bir araya gelindiğini ve eczacılar olarak bu değerlere sahip çıkmak hem mesleki hem de toplumsal sorumluluğumuzdur” dedi.

Coşku dolu gecede marşlar ve müziklerin eşliğinde, davetliler ve aileleri keyifli bir gün geçirdiler.

