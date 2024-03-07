Ekonomi Gazetesi'nin illerin üç temel göstergeye göre ekonomik performansını analiz ettiği araştırmaya göre Çorum, 2023 yılında tüm göstergelerde pozitif gelişme gösteren 9 il arasında yer almayı başardı.

İllerin ihracatı, yeni şirket kuruluşları ve yeni yatırım projelerinin tutarına göre yapılan değerlendirmede, Çorum ekonomik değerleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

2022 yılında ihracatta Cumhuriyet tarihinin rekorunu kıran Çorum, 2023 yılında da ihracatını yüzde 2 artırmayı başardı.

Yeni yatırımları yüzde 4, şirket kuruluşlarının ise yüzde 8,1 arttığı Çorum, ekonomik olarak büyümeye devam ediyor.

HIZLI TREN VE HAVAALANI OLMAMASINA

RAĞMEN ÇORUM EN İYİ İLLER ARASINDA

Hızlı tren ve havaalanı gibi büyük ulaşım yatırımlarının bulunmadığı Çorum’da ekonomik verilerin pozitif yönde olması sevindirirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, hızlı tren yatırımı ile ilgili bir kez daha açıklamada bulundu.

Kırıkkale-Çorum hızlı tren projesinin ihalesinin bu yıl yapılacağını açıklayan Bakan Uraloğlu, Çorum-Samsun hızlı tren projesinin ise projesinin tamamlandığını duyurdu.

81 İLDE SADECE 9 İL İYİ DURUMDA

Türkiye’de Çorum ve diğer 8 il dışında illerin ekonomik performansı ise iyi bir tablo ortaya çıkarmadı. 81 ilden sadece 9'u 2023'ü her üç göstergede de pozitif verilerle tamamladı.

YATIRIM OLARAK AMASYA ÖNE ÇIKIYOR

Yatırımlarda en yüksek performans Amasya ve Tekirdağ'da, ihracat bakımından en yüksek performans Konya ve Bolu'da, şirket kuruluşları bakımından en yüksek performans ise Sakarya, Eskişehir ve Balıkesir'de gözlendi.

Tekirdağ ve Konya ekonominin lokomotifi başında Tekirdağ'ın yer aldığı listede öne çıkan diğer iller ise Konya ve Bayburt oldu. Tekirdağ, son yıllarda en parlak gelişme gösteren il olarak öne çıkıyor. Bu nedenle 2023 performansı da sürpriz olmadı. Avrupa'ya yakınlık ve liman faktörüyle birçok yeni yatırım çeken Tekirdağ'ın yanı sıra yine Trakya'da bulunan Edirne de komşusu kadar olmasa da 2023'ü pozitif bölgede tamamlayan iller arasında yer buluyor. İkinci sırada bulunan Konya ve üçüncü sıradaki Bayburt özellikle ihracat performansları ile listede yer bulurken, 9 illik listede yer bulan diğer iller ise Ankara, Balıkesir, Çankırı, Çorum ve Giresun olarak sıralanıyor.