Çorum eski Valisi Mustafa Çiftçi Çorum'a geliyor.

Çorum'da yaptığı görev süresince Çorum halkının gönlünde taht kuran ve 'halkın valisi' olarak iz bırakan Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi Çorum'a geliyor.

Geçtiğimiz yıl Ağustos ayında Valiler kararnamesi ile Erzurum'a atanan Vali Çiftçi, Çorum'da geçirdiği 5 yılı hala unutamamış.

Gelmiş geçmiş valiler içinde unutulmazlar arasında yer almayı başaran Çiftçi, sosyal medya hesabından bir payşım yaparak, Çorum'a geleceğini duyurdu.

Vali Çiftçi, ‘kibirden uzak, mütevazı, inandığı doğrulardan vazgeçmeyen, halkın derdiyle dertlenen, kendisine ulaşan sorunlara her zaman duyarlı, elinden geleni yapma gayretinden geri durmayan’ bir yönetici olarak anılıyor.