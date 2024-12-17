Çorum esnafı Dubai’nin sanayisini, üretimini, teknolojisini, tarih ve doğal güzelliklerini tanımak amacıyla bir gezi düzenledi.

Dubai gezisinin son derece verimli ve eğlenceli geçtiği belirtildi.

Çorum Oto Tamirciler, Makine Kurulum ve Onarımcıları, Makine Yedek Parça Satıcıları, Tornacılar Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Necmettin Uzun, oda üyelerine yönelik Dubai gezisi organize etti.

Oda üyelerini Dubai’de 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında düzenlenen Automechanica Fuarı’na gönderen Başkan Uzun, amaçlarının oda üyesi esnafın bilgi ve becerilerini artırmak, yeni pazar alanları keşfetmelerini, teknolojinin geldiği son durumu ve yenilikleri görmelerini sağlamak olduğunu söyledi.

3 gece 4 gün boyunca 5 yıldızlı otelde konaklama ve kahvaltı – yemek imkanının sağlandığı gezi verimli bir şekilde tamamlandı.

Dubai’nin sanayide ve teknolojide bulunduğu konumu inceleyen, çeşitli eğitim programlarına ve teknik gezilere katılan Çorum esnafı, eğlence programlarıyla da geziyi renklendirdi.

Dubai gezisine katılan sanayi esnafı, gezinin düzenlenmesinde emeği geçen başta Oda Başkanı Necmettin Uzun olmak üzere herkese teşekkür ettiler.