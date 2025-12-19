İbrahim Doğan, 3 Ocak tarihinde yapılacak genel kurul öncesi Çorum Şoförler ve Nakliyeciler Odası Başkanlığı'na adaylığını açıkladı.

Meslektaşlarının isteği, desteği ve teveccühü ile aday olduğunu açıklayan İbrahim Doğan, “Atadan dededen ve babadan bu mesleğin ekmeği ile büyüyen halen de mesleği fiilen icra edip mesleğin mutfağından gelen biri olarak aday oldum” dedi.

Sektördeki sıkıntıları yaşayarak gördüğünü, bildiğini ve çözüm üretecek iradeye sahip olduğunu ifade eden İbrahim Doğan, açıklamasında şunları söyledi:

“Allah nasip eder meslektaşlarımız da isterse bu kurumu tekrar sayılır itibarlı üyesine sahip çıkan üyesinin hakkını hukukunu koruyan bir idarecilik anlayışı ile yönetmek için aday oldum.

Çok zor ve meşakkatli bir mesleğimiz var dolayısıyla aşımıza; işimize, mesleğinize, ekmeğimize sahip çıkmak için aday oldum. Cemiyetimizi başta Çorum'a sonra Türkiye'ye örnek bir kuruluş haline getirmek için aday oldum.

Bu mücadelemizde 3 Ocak 2026’da yapılacak seçimlerde desteğinize ve dualarınıza ihtiyacımız var. Rabbim yar ve yardımcımız olsun. Hayırlı olacaksa vatana millete memlekete faydamız katkımız olacaksa bize nasip etsin.” (Haber Merkezi)