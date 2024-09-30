Çorum Fenerbahçeliler Derneği ‘Resmi’yet kazandı.

Dernek Başkanı Cumhur Sevinç, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç’un elinden aldı.

Fenerbahçe Kulübü Yurt içi ve dışı dernekler toplantısı hafta sonunda Fenerbahçe Faruk Ilgaz tesislerinde yapıldı. Toplantıya Çorum Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cumhur Sevinç de katıldı. Toplantıda Dernekler ile ilgili bilgi paylaşımı yapıldı ve farklı dernekler arasında iletişimi ve iş birliğini artırmak amacı ile yapılan toplantıya yaklaşık 200 derneğin başkan ve yöneticileri katıldı.

Toplantı Derneklerden Sorumlu Yönetim Kurulu üyesi Rıfa Perahya’nın yaptığı sonum ile başladı ve ardından Başkan Ali Koç ile yönetim kurulu üyeleri ile derneklerden gelen sorunlar tek tek dinlendi ve not alındı. Fikir alış verişi ile devam eden toplantı sonunda resmiyet kazanan dernekleri belgeleri verildi.

Çorum Fenerbahçeliler Şube Başkanı Cumhur Sevinç yaptıkları çalışmalar sonucunda Resmi belgeyi almaya hak kazandıklarını belirterek bundan sonraki çalışmalarının artarak devam edeceğini söyledi.