Ahlatcı Çorum FK ligin 36. hafta maçında yarın saat 16’da Ankara Eryaman Stad’ında Ankaragücü ile zorlu maça çıkacak.

Ev sahibi Ankaragücü ligde kalmak için Çorum FK ise play-off umutlarını son iki maça taşımak için kazanmak isteyeceği maç iki takım kadar grupta diğer takımlarıda yakından ilgilendiriyor.

Teknik Direktör Tuncay Şanlı yönetiminde çıktığı altı maçta üç galibiyet üç beraberlik alarak play-off umutlarını devam ettiren Çorum FK geçen hafta Amedspor deplasmanında mağlup olarak hem yenilmezlik ünvanını kaybetti hem de play-off yolunda ağır yara aldı.

Kırmızı Siyahlı takım ligin kalan iki maçına play-off umutlarını taşımak için yarın Ankaragücü deplasmanında kazanmak zorunda.

Bunun içinde hafta boyunca bu zorlu maça hazırlanan kırmızı siyahlı takımda sakatlıkları devam eden Kadir Seven ve Durel Avounou ile Amedspor maçında ceza kuruluna sevk edilen Burak Süleyman forma giyemeyecek.

Ev sahibi Ankaragücü ile şampiyonluk hedefi ile başladığı sezonda altıncı teknik adam değişikliği sonunda son üç haftaya düşme potasında giriyor.

Sarı Lacivertliler geçtiğimiz hafta ligde kalma yolundaki en kritik maçında Manisa FK deplasmanında rakibine 2-1 mağlup olarak ateş hattına girdi.

Bu sezoni altıncı teknik adam olarak Mustafa Kaplan ile hafta başında anlaşan Ankaragücü ligde kalmak için evinde oynayacağı bu maçı kazanmaktan başka şansı bulunmuyor. Sarı Lacivertli takımda sarı kart cezalısı Özgür Aktaş yarınki maçta forma giyemeyecek.

Ligde iki takım kadar gerek play-off gerekse ligde kalma mücadelesi veren diğer takımlarıda yakından ilgilendiren bu zorlu maçı Trabzon’un genç hakemlerinden Alpaslan Şen yönetecek.

Çalışıp yola çıkacaklar

Ahlatcı Çorum FK yarın oynayacağı Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün yapacağı antrenmanla tamamlayacak. Dün yapılan antrenmanda Teknik Direktör Tuncay Şanlı Ankaragücü maçının taktiğini çalıştrdığı son çalışmada da uyarılarını sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım Ankaragücü maçının hazırlıklarını bugün saat 11’de yapacağı antrenmanla tamamlayacak.

Bu çalışmanın ardından açıklanan maç kadrosu öğlen yemeğinin ardından saat 14’de Ankara’ya gidecek.

Kırmızı Siyahlı takım kampta maç saatini bekleyecek.