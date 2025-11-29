Erkekler Voleybol 1. Liginde 12. hafta maçları yarın oynanacak.

Temsilcimiz Sungurlu Belediyespor grupta maç fazlası ile lider durumda bulunan Fenerbahce Medicana ile Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda karşılaşacak.

Ligde son haftalarda yakaladığı çıkış ile lig ikinciliğine kadar yükselen Sungurlu Belediyespor hafta içi maçında ligin ek namağlup takımı Onikişubat Belediyespor’a 3-1 yenilerek zirve yolunda yara aldı.

Bu mağlubiyet ile ligde üçüncü sıraya gerileyen Sungurlu Belediyespor yarın ligin zirvedeki güçlü rakiplerinden Fenerbahçe Medicana takımı ile evinde karşılaşacak.

Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda yarın saat 14’de başlayacak maçta Sungurlu Belediyespor güçlü rakibi önünde kazanarak hafta içinde kaybettiği puanları telafi etmek istiyor. Sungurlu Belediyespor Baş Antrenörü Mustafa Özdemir zorlu bir fikstürden geçtiklerini ve bunu en az kayıpla geçmek istediklerini belirterek yarınki maçta kazanmaktan başka düşüncelerinin olmadığını söyledi.

Özdemir hafta içinde mağlup oldukları maçta üzdükleri taraftarlarından bir kez daha özür diledi. Özdemir ‘Hedefimiz belli ve bundan sapma yok. Biz sonuna kadar bu hedefe ulaşmak için mücadele edeceğiz. Evimizde yarın oynayacağımız Türkiye’nin voleybolda ekol takımı Fenerbahçe karşısında taraftar desteğine çok fazla ihtiyacımız var. Onların desteği bizim için çok önemli yarınki maçta yine salonu doldurmalarını bekliyoruz’ dedi.

Hakemler Samsun ve Amasya’dan

Sungurlu Belediyespor ile Fenerbahçe Medicana takımları arasında Sungurlu Mahmut Atalay Spor Salonunda oynanacak maçı Samsun klasman hakemi Deniz Güvenç Demir yönetecek yardımcılığını ise hafta içinde oynanan Onikişubat Belediyespor maçının baş hakemi Amasya’dan Sezay Şahin yapacak.

Maçın gözlemcisi de yine hafta içindeki maçta da görev yapan ilimizden Mahmut Uysal,.