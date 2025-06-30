Arca Çorum FK yeni sezonun ilk antrenmanını bu akşam Bolu’da yapacak. Kırmızı Siyahlı takım bugün saat 15’de Bolu Esentepe Otel’de toplanacak ve saat 18’de sezonun ilk antrenmanına çıkacaklar.

Kırmızı Siyahlı takımda Çorum’da bulunan kafile sabah saat 05’de tesislerden Bolu’ya hareket edecek. Diğer illerden ve yurt dışından gelen futbolcular ise saat 15’de ilk etap kampının yapılacağı Bolu Tne Sign Esentepe Hotel’de toplanacak. Takım saat 18’de ise otelin sahasında sezonun ilk antrenmanına çıkacak.

Çorum FK’da ilk etap kampına daha açıklanan kadroya ilave olarak kesin anlaşma sağlanan yeni transferlerinde bugün başlayacak ilk etap kampa katılması bekleniyor. Öte yandan Teknik Direktör Tahsin Tam bugün başlayacak ilk etap kampının fiziksel yükleme açısından son derece önemli olduğunu belirterek transfer komitesinin kadronun belirlenmesi için hızlı bir çalışma yürüttüğünü söyledi. Tam ilk etap sonuna kadar transferin tamamlanması halinde son iki etap çalışmalarını tam kadro yapmak istediklerini bunun içinde çalışmaların devam ettiğini söyledi.