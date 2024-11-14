Ahlatcı Çorum FK’da milli ara nedeni ile verilen dört günlük izin bugün sona eriyor.

Kırmızı Siyahlı takım bugün Çorum’da toplanarak çalışmalarına başlayacak.

Kötü başladığı sezonda son üç haftada aldığı üç galibiyet ile çıkışa geçen ve milli araya play-off potasında giren Çorum FK’da Teknik Direktör Serkan Özbalta Pendikspor maçının ardından takıma dört gün izin vermişti.

Bugün izni biten kırmızı siyahlı takım saat 16’da tesislerde toplanacak ve 17’de yapacağı antrenmanla 13. haftada Erokspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarına başlayacak.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkların çok olması nedeni ile milli ara ilaç gibi geldi. İki maçtır sakatlıkları nedeni ile forma giyen Kasango ve Burak Süleyman’ın bu haftadan itibaren takımla birlikte çalışmaya başlaması bekleniyor.

Diğer sakat futbolcu Loick Landre’nin de bu hafta içinde takıma katılması bekleniyor.

Çorum FK 13. hafta maçında Erokspor ile deplasmanda karşılaşacak.