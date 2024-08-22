Ahlatcı Çorum FK pazar günü Bandırmaspor ile deplasmanda oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı çift antrenman ile sürdürdü.

Kırmızı Siyahlı takım sabah dayanıklılık ve kuvvet akşam ise savunma taktiğini çalıştılar.

Kırmızı Siyahlı takım sabah saat 10’da tesis sahasında yaptığı ilk antrenmana sakatlıkları devam eden Suat ve Kasongo ile adelesinde ağrı olan Atilla katılmazken Atakan Cangöz ise takımdan ayrı olarak özel programda çalışmaya devam etti.

Sabah çalışması ısınma hareketlerinin ardından aorobik dayanıklılık ve kuvvet hareketlerinin ardından dar alanda pas ile tamamlandı.

Havanın sıcak olması nedeni ile süresi kısa tutulan bu çalışmada futbolcuların yüksek temposu dikkat çekti.

Bu çalışmanın ardından tesislerde dinlenen kırmızı siyahlı takım akşam ise saat 18’de yine tesis sahasında günün ikinci antrenmanına çıktılar.

Bu çamışmada Teknik Direktör Serkan Özbalta savunma taktiğini yaptırdı.

Özbalta her hafta bir gün takım savunması bir gün ise takım olarak hücuma çıkma çalışması yaptırarak istediği oyun taktiğini futbolculara ezberletiyor. Kırmızı Siyahlı takım Bandırmaspor maçının hazırlıklarını bugün yapacağı çift kale maç ile sürdürecek.