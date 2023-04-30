Ligin bitimine 4 hafta kala lider Çorum FK, evinde Düzcespor'u ağırlıyor.

İkinci Şanlıurfaspor ile arasındaki puan farkını açarak şampiyonluk ipini göğüslemek isteyen kırmızı siyahlılar seyircisiz maça mutlak 3 puan parolasıyla çıkıyor.

Rakip Düzcespor ise Çorum FK'dan puan yada paunlar alarak play off hattında yer almak istiyor.

Çorum FK'da bu maçta sakatlıkları devam eden Salih Zafer ve Fatih Selimhan'ın oynaması beklenmiyor.

Karşılaşma Kutluhan Bilgiç'in düdüğü ile başladı.

MAÇI CANLI İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN

Çorum FK evinde Düzcespor'u Atakan Akkaynak'ın 89.dakikada attığı golle 1-0 mağlup etmeyi başardı. Kırmızı siyahlıların şampiyonluk yolundaki rakiplerinden Urfaspor'un Nazilli Belediyespor'a 2-0 yenilmesiyle önemli bir avantaj yakaladı. Ligin bitimine 3 hafta kala Şanlıurfaspor'a 6 puan fark atan Çorum FK, haftaya Memenenspor'u yenmesiyle şampiyonluğu garantileyecek.