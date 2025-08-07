Arca Çorum FK'nın hafta sonu oynayacağı Amedspor maçı öncesi AHL Park Alışveriş Merkezi'ndeki Çorum FK Store'de yoğunluk yaşanıyor.
1.Lig'de yeni sezon yarın oynanacak Eminevim Ümraniyespor-Manisa FK maçı ile başlarken, Arca Çorum FK, ligin ilk haftasında 10 Ağustos Pazar günü evinde Amedspor'u ağırlayacak.
Karşılaşma öncesi kırmızı siyahlı taraftarlar Çorum FK Store'ye akın etti.
Yeni sezon formalarının indirimli fiyatlarından yararlanmak isteyen taraftarlar, fırsatı kaçırmadı.
Normal satış fiyatı 3 bin TL olan formalar Arca'nın desteğiyle 1900 liradan satışa sunuldu.
Muhabir: Fatih Battar