Çorum FK lig öncesi oynadığı üçüncü hazırlık maçında ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile 0-0 berabere kaldı. Kırmızı Siyahlı takım üçüncü maçında da galibiyet alamadı.

Bolu’da yaptığı iki hazırlık maçında Azerbaycan takımları karşısında bir mağlubiyet ve bir beraberlik alan Çorum FK üçüncü etapta ilk maçında cumartesi günü ligdeki rakiplerinden Manisa FK ile karşılaştı. Teknik Direktör Tahsin Tam maça sakatlıkları bulunan Eren dışında ideale yakın isimlerle çıktı.

Maçın ilk yarısında topa daha çok sahip olan ve rakibe boş alan bırakmayan Çorum FK hücumda ise beklenen üretkenliği bu maçtada yapamadı. Manisa FK ikinci bölgede kalarak ani ataklarla etkili olmaya çalıştı ve bunda da başarılı oldu.

İkinci yarıda ilerleyen dakikalarda yapılan oyuncu değişiklerinin ardından Manisa FK oyunu dengeledi ve son bölümde siyah beyazlı takım Çorum FK kalesinde net iki pozisyondan yararlanamadı.

Kırmızı Siyahlı takım üç hazırlık maçında sadece bir gol atarken hücum bölgesindeki sıkıntıları net şekilde ortaya çıktı.

Çorum FK dördüncü hazırlık maçında çarşamba günü yine ligdeki rakiplerinden Esenler Erokspor ile karşılaşacak