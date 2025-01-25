Ahlatcı Çorum FK ligin 21. hafta maçında yarın saat 16’da Atatürk Olimpiyat Stad’ında lig ikincisi Fatih Karagümrük ile karşılaşacak.

Kırmızı Siyahlılar bu zorlu maçtan puan yada puanlarla dönerek üst sıralardaki yerini korumak amacında.

Ligde son iki maçından galibiyet ile ayrılarak çıkışa geçen ve yenilmezlik serisini altı maça çıkaran Çorum FK bu seriyi devam ettirerek istiyor.

Kırmızı Siyahlı takımda sakatlıkları bulunan isimlerden Geraldo’nun yarınki maçta forma giyemeyeceği Thomas’ın ise maç kadrosunda olacağı açıklandı.

Son mağlubiyeti evinde Erzurumspor karşısında alan ve ardından altı maçta üç galibiyet üç beraberlik alan Çorum FK bu seriyi Karagümrük deplasmanında da sürdürmek istiyor.

Ev sahibi Fatih Karagümrük de ligde inişli çıkışlı bir grafik çiziyor.

Sahasında Pendikspor’a 2-0 mağlup olduktan sonra kupada Rizespor’u yenen Fatih Karagümrük ardından Iğdır FK deplasmanından da tek golle galip döndü.

Son maçında ise Amedspor deplasmanından 1-1’lik beraberlik ile dönen kırmızı siyahlı takım puan sıralamasında yerini korumak için sahasında kazanmak istiyor.

Yarın saat 16’da Atatürk Olimpiyat sahasında oynanacak maçı Samsun bölgesi hakemi Erdem Mertoğlu yönetecek.