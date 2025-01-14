Trendyol 1.Lig'de ilk yarı dün oynanan maçlar ile sona erdi.

Temsilcimizi Ahlatcı Çorum FK, ilk yarıda başarılı bir performans sergileyerek ilk yarı play off hattının içinde tamamlamayı başlardı.

SON 5 MAÇTA MAĞLUBİYETİMİZ YOK

19 maçta 29 puan toplayan kırmızı siyahlılar ligde son 5 maçta Amedspor ile birlikte mağlubiyet yüzü görmeyen iki takımdan biri oldu.

Kırmızı şimşekler 19 maçta 22 gol atıp, kalesinde 18 gol gördü.

Çorum FK, yediği 18 golle ligin en az gol yiyen 3 takımından biri oldu.

EN AZ GOL YİYEN ERZURUM FK

Ligin en az gol yiyen takımı ise 15 golle Erzurumspor olurken, Erzurum 17 golle Amedspor, 18 golle Çorum FK ve Kocaelispor izledi.

Ligin en çok gol atan takımı ise 34 golle Fatih Karagümrük oldu. Çorum FK, bu istatistikte ligin en az gol atan takımları arasında yer aldı.