Arca Çorum FK, Trendyol 1.Lig'in 22.haftasında deplasmanda Sarıyer'i 2-1 mağlup etti.

Kırmızı siyahlılara galibiyeti getiren goller penaltıdan Mame Thiam'dan geldi.

Kırmızı siyahlılar 6 hafta sonra deplasmanda galibiyet sevinci yaşadı.

OYUN YİNE KÖTÜ!

Oyun olarak yine istenileni ortaya koyamayan Hüseyin Eroğlu'nun öğrencileri, zor da olsa Sarıyer'i mağlup ederek üst üste ikinci galibiyetini aldı.

Bu sonuçla puanını 38'e çıkaran kırmızı siyahlılar, zirveye yeniden tutundu.

Kırmızı siyahlılar haftaya evinde Keçiörengücü'nü konuk edecek.