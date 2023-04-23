Ligin bitimine 5 hafta kala şampiyonluğun en güçlü adayı Çorum FK, play off'a kalma mücadelesi veren Erzincanspor'a konuk oluyor.

Son 10 maçta 9 galibiyet, 1 beraberlik alan kırmızı siyahlılar en son Çarşamba günü evinde İnegölspor'u 10 kişiyle 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Çorum FK'da bu maçta kırmızı kart cezalısı Serkan Yavuz ile sakatlıkları bulunan Fatih Selimhan ile Berkay Can forma giyemiyor.

Karşılaşma hakemin düdüğü ile başladı.

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MAÇTAN DAKİKALAR...

DAKİKA 7: Maçta ilk tehlikeli atak Çorum FK'dan geldi. Nefis paslarla ceza sahası içine kadar giren Gökhan, şutunu çekti ama top kalecide kaldı.

DAKİKA 45: Rakip Erzincanspor ilk kez tehlikeli geldi. İlker'in ceza sahası içinde sert şutunda top yan ağlarda kaldı

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ.

⚽ DAKİKA 75: Çorum FK, Erzincan'da öne geçiyor. Erkan Kaş'ın ortasında ceza sahası içinde bomboş durumdaki Gökhan topun gelişine vurdu top ağlara gitti. 1-0

MAÇ SONA ERDİ.

Çorum FK, Erzincanspor'u 75.dakikada Gökhan'ın attığı golle 1-0 yenmeyi başardı. Puanını 69'a yükselten kırmızı siyahlılar Şanlıurfaspor'un da puan kaybetmesiyle şampiyonluk yolunda önemli bir adım daha attı. Çorum FK, haftaya evinde Düzcespor'u ağırlayacak.