HARUN AKKAYA

Çorum FK 56 yıl aradan sonra 1.Lig'e yükseldi.

Sezonun bitimine 1 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Çorum FK, Çorum'da bayram havası yaşattı.

Maçtan sonra futbolcular ve teknik heyet üstü açık otobüsle şehir turu attı. Kutlamalar Kadeş Meydanı'nda devam etti.

Meydanda kurulan platformda Başkan Oğuzhan Yalçın, Milli Savunma Bakan Yardımcısı hemşehrimiz Muhsin Dere, Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, Teknik Direktör Tahsin Tam, futbolcular ve teknik heyet ve kulüp çalışanları coşkulu kalabalığı selamladı. Kutlamalar hava-i fişek gösterisi ile sona erdi.