Ahlatcı Çorum FK lige verilen arada bugün Yılport Samsunspor ile yapacağı hazırlık maçı ile sürdürecek.

Kırmızı siyahlı takım Süper Ligde mücadele eden Yılport Samsunspor ile Samsun Yeni 19 Mayıs Stad’ında karşılaşacaklar.

Ligde son dört maçtaki çıkışı ile play-off potasına giren ve iddialı konuma gelen kırmızı siyahlı takım dört günlük iznin ardından perşembe günü Çorum’da toplanarak hazırlıklarına başlamıştı.

Dün akşam saatlerinde yaptığı antrenmanla bu maçın hazırlıklarını tamamlayan kırmızı siyahlı takım akşam Samsun’a gitti.

Bugün saat 16.00’da Samsun Yeni 19 Mayıs Stadyumunda oynanacak maçta iki takımda lige verilen arada kadrolarındaki tüm futbolculara forma vererek son durumlarını görmeyi amaçlıyor.

Kırmızı siyahlı takımın bugün Yılport Samsunspor ile oynayacağı hazırlık maçında ligde fazla forma şansı bulamayan futbolcuların ağırlıkta olduğu bir kadro ile mücadele etmesi bekleniyor.