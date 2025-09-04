Arca Çorum FK, Konyaspor'dan 34 yaşındaki Sırp 10 numara Danijel Aleksic'i kadrosuna katmak üzere.

Çorum FK'da oyuncuyla anlaşma sağlarken, Konyaspor yönetimi ile pazarlıkların sürdüğü öne sürüldü.

Konyaspor formasıyla geçtiğimiz sezon 36 maçta görev alan ve 7 gol, 2 asistlik katkı sağlayan 34 yaşındaki Sırp futbolcu, Çorum temsilcisiyle 1+1 yıllık sözleşmeye imza atacağı belirtildi.

Bu transferden Konyaspor’un ise küçük bir bonservis geliri elde edeceği gelen bilgiler arasında.

Sezon başında yine Konyaspor’dan Yusuf Erdoğan’ı renklerine bağlayan Çorum FK, böylece ikinci transferini de yeşil-beyazlı ekipten gerçekleştirmiş olacak.

İlk 4 haftada 4 galibiyet alan kırmızı siyahlılar güçlü kadrosuyla Süper Lig hayalini gerçeğe dönüştürmek istiyor.