Trendyol 1. Lig'de 3. hafta mücadelesi tek maçla tamamlandı.
Haftanın kapanış maçında İstanbulspor, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda, Manisa FK'yi konuk etti.
Müsabaka 1-1 eşitlikle sona erdi.
Ligin 3. haftasında SMS Grup Sarıyer'i 2-1 yenen Arca Çorum FK, yoluna kayıpsız devam ederek liderliğini sürdürdü.
Haftayı Alagöz Holding Iğdır FK beraberliğiyle kapatan İmaj Altyapı Vanspor ise 7 puanla ikinci sıradaki yerini korudu.
Ligde alınan sonuçlar şöyle:
Arca Çorum FK-SMS Grup Sarıyer: 2-1
Bandırmaspor-Adana Demirspor: 4-0
Esenler Erokspor-Serikspor: 5-0
Alagöz Holding Iğdır FK-İmaj Altyapı Vanspor: 0-0
Sipay Bodrum FK-Sakaryaspor: 3-1
Erzurumspor FK-Atko Grup Pendikspor: 3-3
Boluspor-Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü: 2-1
Amed Sportif Faaliyetler-Özbelsan Sivasspor: 4-2
Eminevim Ümraniyespor-Atakaş Hatayspor: 1-1
İstanbulspor-Manisa FK: 1-1
Gelecek haftanın programı:
29 Ağustos Cuma:
19.00 İmaj Altyapı Vanspor FK-Bandırmaspor (Van Atatürk)
21.30 SMS Grup Sarıyer-Erzurumspor FK (Esenyurt Necmi Kadooğlu)
30 Ağustos Cumartesi:
19.00 Eminevim Ümraniyespor-Esenler Erokspor (Ümraniye Belediyesi Şehir)
19.00 Sakaryaspor-Boluspor (Yeni Sakarya Atatürk)
21.30 Manisa FK-Alagöz Holding Iğdır FK (Manisa 19 Mayıs)
21.30 Atakaş Hatayspor-İstanbulspor (Mersin)
31 Ağustos Pazartesi:
16.30 Emre Gökdemir İnşaat Ankara Keçiörengücü-Arca Çorum FK (Aktepe)
19.00 Atko Grup Pendikspor-Sivasspor (Pendik)
21.30 Adana Demirspor-Amed Sportif Faaliyetler (Yeni Adana)
21.30 Serikspor-Sipay Bodrum FK (Corendon Airlines Park Antalya)