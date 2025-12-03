Arca Çorum FK Yönetimi bahis soruşturması kapsamında değişik cezalar alan 6 futbolcusu ile ilgili karar belli oldu.

Bugün basınla bir araya gelen Arca Çorum FK Teknik Direktörü Hüseyin Eroğlu, 6 futbolcunun takımla birlikte çalışmalara katılacağını açıkladı.

6 futbolcuyla ilgili bir ayrılık söz konusu olmadığı belirtilirken, ikinci yarı transfer çalışmalarının nasıl yürütüleceği merak konusu oldu.

Futbol Federasyonu tarafından yürütülen bahis soruşturması kapsamında Kadir Seven ve Üzeyir Ergün 45’er gün, Hasan Hüseyin Akınay ve Arda Hilmi Şengül 3 ay, Atakan Cangöz 6 ay, Eren Karadağ ise 9 ay hak mahrumiyeti cezası almıştı.