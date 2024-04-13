Ahlatcı Çorum FK’da bugün Altay ile karşılaşacak olan maç kadrosu 21 kişi olarak açıklandı.

Kırmızı siyahlı takımın dün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla Altay maçının hazırlıklarını tamamladılar.

Teknik Direktör Serkan Özbalta tarafından antrenman sonrasında açıklanan maç kadrosunda 21 isim bulunuyor.

Hasan Hüseyin Akınay, Ali Türkkan, Ferhat Yozgat, Zargos Toure, Loick Landre, Adem Doğan, Michael Ologo, Süleyman Luş, Kerem Kalafat, Erkan Kaş, Arda Yılmaztürk, Hakan Barış, Michal Nalepa, Geraldo, Gökhan Karadeniz, atakan Akkaynak, Suat Kaya, Eren Aydın, Ahmet İlhan Özek, Thomas Verheydt ve Ahmet Sağat.

Kırmızı siyahlı takım dün saat 14’de karayolu ile Ankara Esenboğa havaalanına gitti ve 18.30 uçağı ile İzmir’e gitti. Kafile otelde kampa girdi.